Non si placano le polemiche sulla lite tra Conte e Agnelli e nel frattempo i tifosi della Juventus hanno avviato una petizione per la revoca della stella per l’allenatore dallo Stadium. Momenti di grande tensione durante la partita di Coppa Italia tra i bianconeri e l’Inter, si è giocato il match di ritorno della semifinale. I nerazzurri non sono riusciti a ribaltare il risultato dell’andata, la squadra di Andrea Pirlo ha controllato per gran parte della partita e ha meritato il passaggio del turno. La gara ha fatto però discutere soprattutto per il battibecco tra il presidente bianconero e l’allenatore nerazzurro.

La petizione dei tifosi della Juventus contro Conte

Il tecnico Antonio Conte è stato criticato per un gesto del dito, l’episodio è stato confermato anche dalle telecamere. Al fischio finale si è registrato lo sfogo di Agnelli, sono state utilizzate parole durissime probabilmente nei confronti dell’allenatore dell’Inter. Il comportamento di Conte non è andato giù ai tifosi della Juventus che hanno avviato una petizione per rimuovere la stella a lui dedicata dallo Stadium. Anche sui profili social sono stati pubblicati tantissimi messaggi, in alto la FOTOGALLERY con tutte le reazioni.