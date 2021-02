Continua a tenere banco la lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte nel match di Coppa Italia tra Juventus e Inter. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-0, la squadra di Andrea Pirlo è riuscita a controllare il risultato dell’andata (1-2) e ha staccato il pass per l’ultimo atto della competizione: affronterà la vincente tra Atalanta e Napoli. Nel complesso la partita è stata molto equilibrata, le occasioni più importanti si sono registrate nel secondo tempo con Cristiano Ronaldo che è stato poco lucido.

La lite Conte-Agnelli, le reazioni del web

Tensione altissima durante e dopo la partita. Le telecamere hanno confermato il gesto del dito medio di Antonio Conte, al fischio finale il presidente Andrea Agnelli si è sfogato con frasi durissime rivolte probabilmente nei confronti dell’allenatore. Nel post-partita l’ex tecnico bianconero ha risposto per le rime e lanciato qualche frecciata alla sua ex squadra. Come al solito il web si è scatenato, sono stati pubblicati tantissimi messaggi sull’argomento, ma soprattutto meme davvero esilaranti che hanno fatto impazzire i tifosi. In alto la FOTOGALLERY.