Continua a far discutere la lite tra Ibrahimovic e Lukaku. L’episodio si è verificato nel match dei quarti di finale di Coppa Italia, 1-2 il risultato finale: vantaggio firmato da Zlatan Ibrahimovic, poi l’espulsione dello svedese ha cambiato l’andamento dell’incontro. Lukaku su calcio di rigore pareggia, ai supplementari ed a tempo quasi scaduto è Eriksen su calcio di punizione a portare i nerazzurri in semifinale, Milan eliminato. Un episodio che ha portato motivo di grande discussione è stata la lite tra i due attaccanti.

Lite Ibrahimovic-Lukaku, la reazione del web

Poco prima dell’intervallo è scoppiata una lite pesantissima tra Ibrahimovic e Lukaku, i due si sono dati appuntamento negli spogliatoi. Come emerge da alcuni video Ibrahimovic avrebbe detto “Vai a fare i tuoi riti voodoo di m… da un’altra parte. Piccolo asino”. Il belga ha replicato a muso duro: “I fuck you and your wife…”. Per poi aggiungere: “Parliamo ancora di tua madre?”. Lo scontro è stato durissimo tra due calciatori che non le mandano a dire, il web si è scatenato con tantissimi meme veramente esilaranti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.