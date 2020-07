Tottenham, animi tesi: Son e Lloris litigano, i compagni devono dividerli [FOTO e VIDEO]

Animi tesi in casa Tottenham, anche se tutto sembra essersi risolto per il meglio. E ad aiutare è anche stato il risultato: 1-0 all’Everton nel match di ieri sera, è bastata un’autorete di Keane al 24′. Come detto, però, scintille all’intervallo: il portiere Lloris, al duplice fischio, si è avvicinato minacciosamente a Son e il coreano ha risposto per le rime. Il motivo starebbe in un mancato rientro difensivo dell’attaccante che ha mandato su tutte le furie l’estremo difensore. I compagni hanno dovuto dividere i due calciatori mentre la squadra faceva ingresso negli spogliatoi. A fine gara, però, tutto chiarito e risolto. In alto la FOTOGALLERY con alcune immagini, in basso il VIDEO.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time 😳 pic.twitter.com/jjVeKy36AR — Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020