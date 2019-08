Liverpool schiacciasassi: netto successo anche contro l’Arsenal, 3-1 e vetta della classifica [FOTO]

Il Liverpool non si ferma più, dopo aver vinto la scorsa Champions League, la squadra di Klopp ha intenzione di conquistare anche la Premier League, nella sfida di oggi i Reds hanno affrontato l’Arsenal, altra big del campionato. La partita nel complesso non è stata mai in discussione, il risultato di 3-1 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, la squadra di Klopp continua a guidare la classifica del campionato con 9 punti, punteggio pieno per la squadra di Klopp. Padroni di casa in vantaggio con Matip, poi sale in cattedra Salah che sigla una doppietta, il secondo gol su calcio di rigore, per la squadra di Emrey nel finale in rete Torreira che però non riapre la partita. Finisce 3-1, Liverpool super e che ha tutte le carte di confermare la scorsa stagione e perchè no anche migliorarla…