Liverpool-Atalanta 0-2, le pagelle di CalcioWeb: nerazzurri da impazzire, dominio contro i Reds! [FOTO]

Liverpool-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Una prestazione da impazzire. L’Atalanta torna in versione Champions League e gioca da grandissima squadra su un campo difficilissimo come quello del Liverpool. Nel primo tempo le due squadre si annullano ed il risultato non si sblocca, nella ripresa i nerazzurri entrano con l’intenzione di conquistare i tre punti. Il gol arriva al 60′, assist di Gomez e vantaggio di Ilicic. L’Atalanta gioca a meraviglia, raddoppio siglato da Gosens su passaggio di Hateboer. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 0-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Liverpool-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 5.5; N.Williams 5.5, R.Williams 5, Matip 5.5, Tsimikas 5.5; Jones 5, Wijnaldum 5.5, Milner 6; Salah 5.5, Origi 5.5, Manè 6. All.Klopp

ATALANTA (3-5-2): Gollini 6; Toloi 6.5, Romero 7, Djimsiti 6.5; Hateboer 7.5, Pessina 6.5 (dall’85’ Miranchuk s.v.), Freuler 6.5, De Roon 7, Gosens 7.5; (dal 75′ Mojica 6) Ilicic 7 (dal 70′ Zapata 6), Gomez 7.5. All.Gasperini