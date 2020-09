Il Liverpool si conferma inarrestabile: Chelsea sfortunato, gli episodi condizionano il match [FOTO]

Il Liverpool continua a dimostrarsi la squadra più forte della Premier League e non solo. La squadra di Klopp si conferma in un periodo magico ed è ancora una volta la squadra favorita alla vittoria finale. Niente da fare per il Chelsea, la partita è stata condizionata da un’espulsione.

Nel primo tempo i ritmi sono buoni, ma la partita non si sblocca, c’è equilibrio tra due squadre che non rinunciano a giocare. Al 45′ la svolta, Blues in 10 per l’espulsione di Christensen. Nella ripresa non c’è partita con i Reds che controllano bene il gioco e approfittano dei tanti spazi. Tra il 50′ e il 54′ i due gol che decidono la sfida, doppietta devastante di Mane che chiude i conti. Il Chelsea ha l’occasione di rientrare in partita, ma Jorginho sbaglia un calcio di rigore. Finisce 0-2, il Liverpool sale a 6 punti, Chelsea fermo a 3 e prima sconfitta.