Il Liverpool non muore mai: i Reds ribaltano il West Ham, lo champagne è in frigo [FOTO]

Liverpool inarrestabile. Lo champagne è già in frigo per i Reds che si preparano a festeggiare la vittoria della Premier League. Per la matematica è solo questione di tempo. Ma questa volta la partita per la squadra di Klopp è stata più difficile del previsto, il West Ham ha assaporato il colpaccio. I padroni di casa sbloccano il risultato con Wijnaldum, il match sembra in discesa. Gli ospiti riescono incredibilmente a ribaltare tutto con Diop e Fornals. La prima sconfitta per i campioni d’Europa in carica sembra dietro l’angolo, Salah ristabilisce la parità. Finita? Macchè. Il Liverpool non muore mai. All’81’ il ribaltone grazie alla rete di Mane. Finisce con un incredibile 3-2, ventiseiesima vittoria in campionato e vantaggio sulle inseguitrici sempre più tranquillizzante.