Il Liverpool su Zaniolo, ma i tifosi della Roma insorgono: “tutti tranne lui”

Il calciomercato entra già nella fase calda, sono infatti tante le voci che circolano in queste ore sulle squadre italiane. Un grande talento che si è messo in mostra in questa stagione è il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, il giallorosso si è fermato a causa di un brutto infortunio, ma è già in fase di ripresa. Il club della Capitale non sta di certo attraversando un buon momento dal punto di vista economico, per questo motivo non è da escludere la cessione di qualche big. Tra questi rientra anche l’ex Inter, già noto l’interesse della Juventus, adesso si è messo in fila anche il Liverpool. I Reds hanno sempre guardato con molto interesse alla Serie A e Zaniolo può rappresentare sicuramente un affare, anche dal punto di vista economico. Il valore potrebbe anche diminuire dopo l’emergenza Coronavoris, ma dovrebbero servire almeno 60 milioni di euro per iniziare la trattativa. Ed i tifosi sono già furiosi per una possibile cessione, sarebbe un’altra grave perdita dopo quelle di Alisson e Salah. “Tutti tranne lui“, scrivono i tifosi. Sfoglia la fotogallery in alto con tutti i messaggi.