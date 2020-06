Livorno-Cittadella, Antonio Filippini si commuove durante il minuto di silenzio [FOTO]

Momenti di commozione a Livorno durante il minuto di silenzio per le vittime del Coronavirus. L’allenatore dei labronici, Antonio Filippini, è parso visibilmente commosso ricordando la mamma, deceduta lo scorso aprile a 74 anni proprio per il Covid-19, durante i 60 secondi di silenzio prima del fischio d’inizio della gara contro il Cittadella. Filippini è stato inquadrato dalle telecamere di DAZN con le lacrime agli occhi. In alto le toccanti immagini.