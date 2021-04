Lo scambio Icardi-Dybala: i tifosi della Juventus si spaccano!

Iniziano a circolare notizie interessanti di calciomercato, una molto importante riguarda il possibile futuro alla Juventus di Mauro Icardi. La stagione dei bianconeri non può essere considerata entusiasmante, così come quella dell’attaccante argentino. I bianconeri sono reduci dalla bella vittoria in campionato contro il Napoli, ma è troppo tardi per pensare ad una rimonta scudetto con l’Inter che è lanciato verso il titolo. La squadra di Andrea Pirlo dovrà almeno guadagnarsi la qualificazione in Champions League e l’obiettivo è quello di concludere la stagione al secondo posto. Deludente anche il percorso in Champions League, la Juve è stata eliminata agli ottavi dal Porto.

Le voci sullo scambio Dybala-Icardi

La Juventus ha intenzione di muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la squadra per la prossima stagione. Molto dipenderà anche dalla conferma dell’allenatore Andrea Pirlo, ma nel frattempo si stanno valutando alcuni nomi soprattutto per il ruolo di attaccante. Ancora da chiarire la situazione che riguarda l’attaccante Dybala, la stagione dell’argentino non è stata fortunata a causa degli infortuni ma anche gli atteggiamenti fuori dal campo potrebbero portare al divorzio al termine della stagione, il contratto è in scadenza nel 2022. La Vecchia Signora è in contatto con il Psg, è destinata ad entrare nel vivo la trattativa proprio per lo scambio Dybala-Icardi. L’ex Inter è un vecchio pallino della Juventus e potrebbe diventare bianconero ad un prezzo vantaggioso dopo l’ultima stagione altalenante. Stesso discorso anche per Dybala che negli ultimi mesi ha giocato veramente poco. Sul web sono arrivate tantissime reazioni da parte dei tifosi, i commenti dei supporter della Juventus sono positivi ma c’è anche chi è scettico. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi dai profili social sullo scambio Dybala-Icardi.