Lo scudetto dell’Inter, le prime pagine dei giornali: “i più forti” [FOTO]

E’ grande festa in casa Inter per la vittoria del diciannovesimo scudetto, è stato un traguardo meritato per la squadra di Antonio Conte che ha dominato in lungo ed in largo già dalle prime giornate. I nerazzurri si sono confermati anche sul campo del Crotone, 0-2 il risultato finale grazie alle reti da Eriksen e Hakimi. La festa è esplosa domenica pomeriggio dopo il pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo.

Adesso l’intenzione è quella di alzare l’asticella, nelle prossime settimane andrà in scena un incontro tra l’allenatore Conte e la dirigenza per programmare le strategie di calciomercato. La squadra è già forte ma l’obiettivo è quello di essere competitivi anche in Champions League. Nel frattempo grande entusiasmo per la vittoria dello scudetto, le prime pagine dei quotidiani italiani esaltano il percorso dei nerazzurri: “i più forti”, titola TuttoSport. In alto la FOTOGALLERY con le prime pagine.