Come al solito il web si è scatenato dopo la partita di campionato tra Napoli e Juventus, i meme sono come al solito esilaranti. Si è conclusa la 22esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate due squadre in lotta per obiettivi di alta classifica, successo per gli uomini di Gattuso, mentre per Pirlo è uno stop pesantissimo in chiave scudetto. La rete decisiva è stata siglata da Insigne, ingenuità del difensore Chiellini che ha procurato un calcio di rigore. Il Napoli si porta a 40 punti, la Juventus rimane a 42, il Milan non è riuscito ad approfittarne, la squadra di Pioli ha infatti perso contro lo Spezia.

Grossa chance per l’Inter che ha l’opportunità di portarsi al primo posto della classifica, il big match contro la Lazio si preannuncia scoppiettante ed in grado di portare indicazioni. Tantissimi i messaggi dal mondo di Instagram dopo la partita tra Napoli e Juventus, in particolar modo meme sul nuovo look di Gennaro Gattuso, ma anche tante polemiche per il rigore concesso ai padroni di casa e i tifosi del Napoli festeggiano San Valentino con Insigne. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini divertenti.