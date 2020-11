Il Coronavirus ha condizionato anche i rapporti sessuali, tutto è rimasto uguale invece tra la coppia formata da Loredana Lecciso e Al Bano. “Visto che viviamo insieme, non rinunciamo ai momenti di intimità e ai gesti d’affetto”, ha confidato Loredana a Nuovo. “Quando siamo fuori siamo prudenti ma in famiglia cerchiamo di mantenere la normalità”. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi avevano confermato di aver preso una decisione diversa. “Il Covid-19 ci condiziona pure nell’intimità. Dobbiamo tutelare al massimo nostra figlia Maria”. Loredana Lecciso e Al Bano sono tornati insieme dopo numerosi tira e molla. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.