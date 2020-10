Erjona Sulejmani è l’ex moglie del centrocampista Dzemaili, il matrimonio è naufragato e la coppia ha deciso di separarsi. “Non rifiuterei l’invito di Ronaldo. Per me è il calciatore più attraente del mondo. Se mi avesse chiamato per sbaglio, non avrei potuto resistere”. Sono queste le dichiarazioni riportate da Panorama Plus che hanno fatto infuriare la modella. La smentita con un post su Instagram. “Un vero professionista dovrebbe essere informato prima di scrivere cose così forti e false. Prima di calunniare, una persona deve mettersi la mano sulla sua coscienza. Non puoi usare le persone e la loro vita privata per ottenere più Mi piace o visualizzazioni sui social network. Di fronte a te hai una Donna, una Madre… Mi stanco ogni settimana di leggere notizie false sulla mia vita privata. Vi consiglio di mettere la mano sulla coscienza e di non scrivere altre righe che danneggino la mia immagine, la mia morale e i miei principi, altrimenti sarò costretta a ricorrere a mezzi legali per qualsiasi tipo di calunnia contro di me!” In alto la FOTOGALLERY di Erjona Sulejmani.