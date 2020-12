Pietro Pellegri è salito subito alla ribalta come uno dei migliori attaccanti in prospettiva, le aspettative sono state subito altissime e questo ha portato troppe pressioni per il calciatore. Si è trasferito al Monaco e l’esperienza è stata altalenante, l’età è dalla sua parte e può dimostrare ancora tantissimo. Nel frattempo ha iniziato una nuova storia d’amore con Viktorija Mihajlovic, la figlia dell’allenatore del Bologna. La coppia è uscita allo scoperto, come dimostrano gli scatti pubblicati sui profili social. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

