La nuova love story sotto l’ombrellone: Elisabetta Gregoraci e l’ex di… Diletta Leotta [FOTO]

L’estate porta, come ogni anno, notizie di gossip. Gli amanti delle storie d’amore si possono scatenare sotto l’ombrellone, gli ultimi giorni sono stati pieni di aggiornamenti. L’ultima love story ha veramente scatenato la reazione da parte dei social. Elisabetta Gregoraci ha dimenticato Falvio Briatore e starebbe frequentando un altro uomo. La showgirl ha riscoperto la passione con l’ex fidanzato di Diletta Leotta, si tratta di Matteo Mammì come riporta il settimanale “Chi”. La coppia non è ancora uscita allo scoperto e non si è fatta vedere in pubblico. La conoscenza è avvenuta tramite un amico in comune, poi qualche messaggio e la passione. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini della bellissima Elisabetta Gregoraci.