Luca Antonini sconvolto dalla morte di Daniel Guerini: “sono disperato” [FOTO]

Il mondo del calcio continua a piangere Daniel Guerini, giovane calciatore della Lazio morto ieri sera in un incidente stradale. Il giocatore era a bordo della sua Smart For Four, poi il tremendo impatto con una Mercedes Classe A. Il calciatore è morto mentre due coetanei sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, l’altro conducente non ha riportato ferite ma solo un forte shock. L’episodio si è verificato intorno alle 20 a Roma. Sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio dal mondo del calcio, in particolar modo Lazio e Torino hanno avuto modo di apprezzare le qualità tecniche e umane, su Twitter hanno deciso di scrivere un messaggio dopo la tragica notizia.

Luca Antonini ricorda Daniel Guerini

Fortissimo il dolore anche per l’agente Luca Antonini che su Instagram ha deciso di pubblicare alcune foto con Daniel e una lettera veramente da brividi. “Sono sgomento, disperato, incredulo e senza parole. Daniel.. vorrei raccontare tutto di te ma non ne ho la forza.

Il tuo talento noto a tutti e la tua dolcezza e sensibilità che in pochi conoscevano. Il tuo sogno era il mio sogno Daniel. Tu, l’orgoglio di mamma Michela e papà Danilo.. e anche il mio. È stato un onore per me essere stato scelto da te e averti potuto conoscere e vivere. Per mamma, papà e Alessio io ci sarò sempre. Daje Daniel, vola alto come un’ aquila sa fare.. io ti terrò per sempre nel mio cuore. Ti voglio bene. Lu”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini pubblicate da Antonini.