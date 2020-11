Ludovica Pagani è uno dei personaggi più seguiti del mondo social, in particolar modo su Instagram sono tantissimi i follower che hanno avuto modo di apprezzare la sua bellezza, addirittura più di 2 milioni. E’ legata al calcio per aver partecipato ad alcuni programmi, ma è considerata un’influencer. L’ultimo scatto è stato particolarmente apprezzato: “nella luce, nell’ombra”, scrive sui social. Il vestito non è passato di certo inosservato. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Ines Trocchia sempre più in forma: la scollatura è mozzafiato [FOTO]