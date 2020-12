Lucia Javorcekova continua a far impazzire il mondo del web: le forme sono prorompenti e vengono messe in mostra sui profili social, in particolar modo su Instagram sono addirittura 1,8 milioni i follower. La modella ha deciso di far impazzire i fan, le ultime Stories sono state veramente incredibili: Lucia si allena in perizoma ed il risultato è veramente da stropicciarsi gli occhi.

Chi è Lucia Javorcekova

Si tratta di una modella, promoter e influencer proveniente dalla Slovacchia. E’ diventata famosa in Italia nel 2015, è stata ribattezzata la Mozzarellona, soprannome attribuito in relazione alla sue forme. E’ nata a Bratislava, ama lo sport come confermato dagli ultimi video pubblicati sui social: è questo il motivo del suo successo. La carriera come modella è poi decollata, inoltre ha riscontrato molto successo dopo aver posato per un calendario. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Wanda Nara nuda sul cavallo, Luciana Littizzetto: “chissà dov’è finito il pomello della sella”