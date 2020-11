Lucia Javorcekova è una modella che è diventata molto famosa sui social. In particolar modo su Instagram sono tantissimi i fan, addirittura 1 milione e 800 mila: i follower hanno avuto modo di apprezzare gli scatti super sexy. La slovacca si trova a Dubai e può rilassarsi in vista dei prossimi impegni. Lucia ha pubblicato uno scatto che ha lasciato il segno, è bellissima tra i grattacieli e mette in mostra le forme prorompenti. Il lato A e il lato B sono in bella mostra, tantissimi commenti e like. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Lucia Javorcekova.