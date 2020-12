Lucia Javorcekova esce dalla piscina completamente nuda [FOTO]

Lucia Javorcekova continua ad incantare il mondo dei social. La modella è diventata famosa in Italia grazie ad alcuni programmi che hanno permesso di lanciarla nel mondo della televisione, poi è stata molto brava confermando la sua preparazione e la sua bellezza. E’ considerata infatti una delle donne più belle ed è sempre molto provocante. Sui social è seguitissima, in particolar modo su Instagram sono quasi 2 milioni i follower che apprezzano le sue forme.

Lucia Javorcekova nuda

In attesa del nuovo anno Lucia Javorcekova manda in tilt il mondo del web. La modella esce dalla piscina completamente nuda e lo scatto ha infiammato i fan che sono sempre in ansia, in attesa di una nuova foto bollente. Questa volta Lucia è senza filtri, completamente nuda: il risultato è veramente da capogiro. In un’ora lo scatto ha raggiunto oltre 21.000 like, tantissimi anche i commenti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini che hanno surriscaldato Instagram.