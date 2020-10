Lucia Javorcekova ancora in spiaggia: FOTO in costume da urlo [GALLERY]

Lucia Javorcekova è diventata famosa in Italia in seguito ad alcuni scatti bollenti, in poco tempo i numeri di follower su Instagram è aumentato a vista d’occhio. Lucia ha lavorato in Svizzera e in Italia, come modella nel settore intimo e lingerie ed è un’appassionata di moda e sport. Gli scatti pubblicati sui social si confermano sempre più sexy, le misure mettono in evidenza il suo aspetto fisico: 93-60-90. La bella modella continua a rilassarsi in spiaggia, le ultime Stories hanno scatenato la reazione da parte dei fan. Sfoglia la FOTOGALLERY con tutte le immagini.