El Shaarawy-Ludovica Pagani, iniziano a circolare voci su una love story tra l’influencer ed il calciatore. Il Faraone è un attaccante dello Shanghai Shenhua, l’esperienza cinese è stata sicuramente importante dal punto di vista economico, mentre sotto l’aspetto sportivo non ha dato grandissime soddisfazioni. La scorsa sessione di mercato è stato vicinissimo ad un ritorno alla Roma, ma la trattativa con il club giallorosso non è andato a buon fine.

La dj è salita alla ribalta anche per il suo rapporto con il mondo del calcio, si è presentata in alcune trasmissioni ed in più sui social si è fotografata con le magliette di alcune squadre italiane.

Ludovica Pagani-El Shaarawy, l’incontro a Dubai

Secondo alcune voci circolate nelle ultime ore sarebbe andato in scena un incontro segreto tra Ludovica Pagani e El Shaarawy. Non è la prima volta che circolano voci su una relazione tra i due, ma questa volta potrebbe essere proprio vero. L’appuntamento è andato in scena al Burj Al Arab, l’albergo più lussuoso di Dubai. Non sono arrivate delle conferme, ma nemmeno smentite. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Ludovica Pagani.