Luis Jimenez, una moglie “esuberante”. Da ostaggio della Ternana a quella rissa con Pinilla [FOTO]

Luis Jimenez, detto ‘El Mago’, ha passato la maggior parte della sua carriera in Italia, anzi alla Ternana. Ma andiamo per ordine. Nato a Santiago del Cile il 17 giugno del 1984, compie oggi 36 anni. E’ cresciuto nel Palestino, poi l’arrivo a Terni nel 2002. Tra prestiti e comproprietà,la sua avventura con le ‘Fere’ durerà fino al 2011. Indossa le maglie di Fiorentina, Lazio, Inter, West Ham, Parma, Cesena, Al-Ahli, Al-Nasr, Al-Arabi, Al-Gharafa, Qatar SC, Al-Ittihad e nuovamente quella del Palestino, sua prima squadra, dover milita tutt’oggi. Trequartista tipico, dotato di estro e fantasia, Jimenez è stato frenato spesso in carriera da infortuni e comportamenti sopra le righe.

È sposato con la modella cilena María José López, ex volto femminile di Controcampo, dalla quale ha avuto tre gemelle nel 2010. Da una relazione precedente è invece divenuto padre di un altro figlio. La modella è stata allontanata dal programma per la sua troppa “esuberanza”. In molti ricorderanno la sua uscita di seno in diretta tv.

Luis Jimenez è praticamente un precursore dei cosiddetti TPO (“Third Party Ownership”), cioè quei contratti secondo i quali i cartellini dei giocatori potevano essere di proprietà di enti terzi. La sua avventura alla Ternana sembrò eterna: “Avevo molte richieste, andavo sempre in prestito, facevo bene, ma poi tornavo sempre a Terni e ogni volta era sempre la stessa storia. Ricevevo offerte, ma non c’era modo di riuscire a parlare con la società, poi all’ultimo giorno di mercato mi spedivano da qualche parte”. Il mondo delle buste, le comproprietà. Nel 2010 avvenne uno dei fatti più strani della storia del calciomercato. Ternana ed Inter si incontrarono per definire il futuro del cileno. Clamorosamente gli umbri superarono l’offerta dei nerazzurri. Per 3 milioni Jimenez rimane intrappolato in Serie C. L’ennesimo prestito, al Cesena, poi rescinde grazie ad una clausola e vola tra i dollari asiatici.

Un'altra vicenda che ha dell'incredibile ha coinvolto la vita privata di Jimenez. La macchina della moglie viene paparazzata sotto casa di Mauricio Pinilla. Il marito pensa ad un tradimento, anche se la moglie negherà dicendo di aver prestato l'auto al fratello e di non conoscere nemmeno Pinilla. Ma Jimenez se la lega al dito. A Santiago, nel locale 'La Florida', secondo il quotidiano cileno 'La Cuarta', Pinilla avrebbe provocato Jimenez mentre si stava recando in bagno e la reazione dell'interista sarebbe stata furiosa: tre pugni al volto rifilati al connazionale, finito a terra e soccorso da alcuni amici. Stando sempre alla ricostruzione fornita da 'La Cuarta', Pinilla si sarebbe recato prima in ospedale, dove gli sarebbero state riscontrate una ferita alla testa e una più lieve alla cervicale, e poi alla polizia per denunciare Jimenez che, secondo la sua versione, lo avrebbe colpito con un oggetto.