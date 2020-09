Lukaku se la prende con Fifa 21: “Non sono con questa mer**a!” [FOTO]

Una polemica particolare. Sì, perché rivolta ad un videogioco. E’ quella partita dai profili social di Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter si è infatti arrabbiato con Fifa 21, che uscirà ufficialmente il prossimo 6 ottobre ma ha già reso noto i 100 calciatori più forti. Tra quelli con il valore più alto c’è anche il belga, con una valutazione generale di 85.

Valutazione, però, evidentemente non gradita da parte del calciatore, che ha utilizzato toni duri in un tweet sul suo profilo ufficiale.“Siamo onesti – ha scritto – fifa si limita a pasticciare con le valutazioni così noi giocatori iniziamo a lamentarci del gioco e dare loro più pubblicità … non sono con questa me**a. So quello che faccio”. Secondo Lukaku, dunque, il videogioco non inserirebbe i valori reali dei calciatori perché gli stessi poi si lamentino e facciano di conseguenza pubblicità. Il problema, però, è che lo stesso attaccante dell’Inter l’ha fatta inconsapevolmente, parlandone in questo post. Intanto, postiamo anche in alto la FOTOGALLERY con i calciatori più forti del videogioco, in basso il tweet polemico del giocatore.