Lukaku-Eriksen, l’Inter vola ai quarti di Europa League: il Getafe è troppo impreciso, fatale un rigore sbagliato [FOTO]

INTER-GETAFE – Una partita vinta meritatamente e un pò di… fortuna. Si è conclusa la gara degli ottavi di finale di Europa League, sono scese in campo Inter e Getafe. La squadra di Antonio Conte vince tra mille difficoltà e con qualche rischio nel finale, ma riesce a staccare il pass per i quarti di finale. Non è un mistero, l’obiettivo per i nerazzurri è vincere il trofeo, ma servirà una squadra ben diversa nelle prossime partite.

L’inizio di partita è positivo per gli ospiti che vanno vicini al gol in due occasioni, decisivo il portiere Handanovic. Poi l’Inter prende il pallino del gioco e solo l’imprecisione degli attaccanti non permette di sbloccare il match. La rete del vantaggio arriva al 33′, il marcatore è Lukaku che sfonda la porta con un grande tiro. Poi la partita procede sul filo dell’equilibrio, fino al 75′, fallo di mano di Godin e calcio di rigore, dal dischetto Molina calcia clamorosamente fuori. Altra occasione per Lukaku, ma è Eriksen (da poco entrato) a regalare il 2-0 e la certezza della qualificazione. Entrambe le reti sono partite da lanci in impostazione da Bastoni. L’Inter vola ai quarti di finale, ma dal prossimo turno servirà una squadra più concreta. In alto la FOTOGALLERY.