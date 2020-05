“Lulic, Immobile e Milinkovic i miei calciatori preferiti”: le rivelazioni della sexy showgirl [NOME e FOTO]

La Lazio è stata protagonista di una stagione incredibile e in caso di ripresa del campionato proverà a conquistare uno scudetto che sarebbe storico. Una grande tifosa biancoceleste è Sara Varone. La showgirl e conduttrice tv, ai microfoni di ‘Non è la radio’ ha rivelato. “Sono lazialissima, ma laziale da sempre! Da quando sono nata, perché mio papà è lazialissimo, già da quando ero piccola aveva delle conoscenze nella Lazio, anche nella dirigenza, e mi portava spesso con lui allo stadio e alle cene con i suoi amici. Sono cresciuta in questo ambiente. Per questo sono della Lazio, perché adoro mio padre. E poi non ho mai cambiato. Più di una persona mi ha detto ‘No, non puoi essere della Lazio’. Ma perché? Nell’ambiente dello spettacolo sono tanti i tifosi laziali, abbiamo dei bei nomi: Montesano, Raoul Bova, Brignano, Nancy Brilli, Christian De Sica, ce ne sono tanti. Invece vedo i romanisti che sono un po’ amareggiati con Pallotta, ho letto anche l’intervista di Amendola e di Verdone qui da voi, loro non si aspettano molto dalla loro società, mentre la Lazio fino alla quarantena stava andando molto bene”.

” Lotito? L’ho conosciuto, a me lui è simpatico, lo trovo anche una persona in gamba, mi sembra che sappia gestire bene, no? Calciatori preferiti? Vi dico una cosa, avevo un ristorante di Sushi a Ponte Milvio e venivano qualche volta a mangiare, ma spesso a fare anche il take-away, Ciro Immobile e Senad Lulic. Sono due persone veramente carine, simpatiche, umili e a modo, poi Ciro mi piace molto anche come calciatore, ma anche Milinkovic che è richiesto da tutta Europa. Scudetto? Voglio essere cauta. Il 26 maggio? Va ricordato, qua dobbiamo parlare di Lulic!”. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le immagini di Sara Varone.