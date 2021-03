L’ultima ‘Balotellata’ di Balotelli: scherzo a Diaw, auto ricoperta di figurine di Barrow [FOTO]

L’ultima ‘Balotellata’ di Mario Balotelli. L’attaccante del Monza è stato protagonista di uno scherzo nei confronti del compagno di squadra Davide Diaw. L’esperienza in Serie B per l’attaccante è stata fino al momento altalenante, l’ex Milan e Inter ha dovuto fare i conti anche con qualche problema fisico di troppo, l’intenzione è quella di trascinare la squadra verso obiettivi importanti. Le qualità di SuperMario non sono di certo in discussione, i suoi gol possono risultare decisivi per la promozione del Monza nel campionato di Serie A, le prossime partite saranno determinanti e l’obiettivo è chiudere la stagione nelle prime due posizioni.

Lo scherzo di Balotelli

Nel frattempo Mario Balotelli si conferma sempre più scatenato anche fuori del campo, il calciatore è stato protagonista dell’ennesima ‘Balotellata’. L’attaccante continua a fare scherzi nei confronti dei compagni, l’ultimo ha portato tantissime reazioni anche tra i tifosi. La vittima è stato l’attaccante Davide Diaw: l’ex Pordenone aveva annunciato grande stima nei confronti del calciatore del Bologna Musa Barrow. Così Balotelli ha pensato bene di riempire i beni personali di Diaw con le figurine del suo idolo: dalle scarpe, all’auto, dal cellulare alle ciabatte. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.