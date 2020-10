Un ulteriore riconoscimento professionale per l’attore, regista e produttore italiano di cinema per adulti, Rocco Siffredi: uno degli ultimi lungometraggi del 56enne regista originario di Ortona (CH), “My Name is Zaawaadi” (Evil Angel, 2020), è stato premiato a Berlino durante la terza edizione dei XBIZ Europa Awards 2020: onorificenze dell’intrattenimento per adulti, che celebrano, in terra di Germania, le più innovative e lodevoli produzioni europee del settore a luci rosse. Durante la cerimonia, in forma distanziata e virtuale, la pellicola diretta da Rocco Siffredi ha conquistato ben due statuette: “Movie of the Year“ e ”best sex scene”, entrambi nella categoria dove il film era candidato. “My Name is Zaawaadi” affronta infatti l’attualità europea, in chiave etnica e interraziale, con una storia di emigrazione, illuminata dalle luci rosse: la narrazione è il viaggio di metaforica liberazione sessuale, che una ragazza africana affronta, partendo dalle ristrettezze di un piccolo villaggio in Africa, per avventurarsi in Europa con l’intenzione di aiutare finanziariamente la propria famiglia e vive nel Vecchio Continente un percorso di evoluzione personale, che la porta a sperimentare l’erotismo in salsa europea.

Il galà della cinematografia a luci rosse di Berlino, per il secondo anno vede Rocco Siffredi tra i protagonisti: a settembre del 2019 il pornodivo abruzzese aveva condotto lo show dal palco e aveva ritirato il premio per la migliore regia, insieme a Gabriele Galetta: cugino, amico e metà creativa in oltre trent’anni di carriera, che inaspettatamente è venuto a mancare, all’inizio di marzo 2020. La pellicola hard che ha trionfato in Europa, ha uno stile italiano anche nel cast, vanta infatti due apprezzate attrici italiane, lanciate nel cinema hard internazionale proprio da Rocco Siffredi: la solare e suadente Malena, al secolo Milena Mastromarino, volto noto della TV ed ex membro nel 2013 dell’assemblea nazionale del PD, nonché la giovane cagliaritana Martina Smeraldi. Ma la scena premiata per l’eccellenza in Europa, non annovera i volti delle due mediterranee attrici italiane: si tratta infatti di una particolare performance a tre, tra la protagonista keniota Zaawaadi, l’attrice ungherese Tiffany Tatum e l’attore francese Vince Karter. In alto la FOTOGALLERY.