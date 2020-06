Il calcio italiano piange Pierino Prati, l’ex attaccante di Milan e Roma è morto a 73 anni

Il calcio italiano è in lutto per la morte di Pierino Prati. L’ex attaccante aveva 73 anni ed era malato da tempo. In carriera ha vestito diverse maglie. Dopo le giovanili con il Milan, il passaggio alla Salernitana in prestito. Contribuisce alla promozione dei campani in Serie B e passa al Savona, sempre via Milan. Ma è con la prima squadra rossonera che fa vedere le cose migliori: 72 reti in 143 presenze. Cinque buone stagioni con la Roma, poi un rapido passaggio tra Fiorentina e Savona. Avventura anche negli Usa con la maglia dei Rochester Lancers. Chiusura di carriera ancora con il Savona, in C2. Prati era soprannominato ‘Pierino la peste’, era un abile colpitore di testa. Con la maglia del Milan ha vinto campionato, Coppa Italia, Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe e Coppa Intercontinentale. Con la Nazionale italiana ha conquistato un Europeo (1968) e ha ottenuto un secondo posto ai Mondiali del 1970. Dopo il ritiro anche una breve carriera da allenatore. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.