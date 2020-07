Lutto nel calcio, morto ex Fiorentina e Genoa: “grande campione sul campo”

Lutto nel mondo del calcio, è morto Ardico Magnini. Ha indossato la maglia di Fiorentina, Genoa, Prato e Pistoiese. Terminata la carriera agonistica, dopo una parentesi come allenatore della Pistoiese, ha gestito un ristorante e poi, fino al 2010 un bar nel centro di Firenze con la moglie Anna. Ecco il ricordo dei viola. “Tutta la Fiorentina esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Ardico Magnini. Campione sul campo dove sapeva esprime tutta la sua grinta e di simpatia fuori dal rettangolo di gioco. Vinse il primo storico scudetto della Fiorentina nel 1956 insieme ad una squadra divenuta leggendaria e prese parte alla finale di Coppa Campioni contro il Real Madrid l’anno successivo. Nato a Pistoia resto’ sempre legato ai colori viola e a Firenze dove ha trascorso tutta la sua vita”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.