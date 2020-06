Lutto per Hamilton: “Non la dimenticherò mai, mi mancherà tanto” [FOTO]

Lutto per Lewis Hamilton. Il campione inglese di Formula 1 piange la scomparsa della sua cagnolina Coco. Il bulldog, che aveva sei anni, si è spenta per un infarto. Hamilton ha voluto ricordare la compagna di giochi e paddock sui social: “Ho tentato di rianimarla ma non c’è stato nulla da fare. Stava benissimo, proprio ieri abbiamo passato una bellissima giornata insieme giocando tanto. Non la dimenticherò mai, mi mancherà tanto”. In alto tutte le foto dei due.