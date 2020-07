Lutto nel mondo del calcio inglese: muore John (Jack) Charlton, fratello di Bobby

Lutto nel mondo del calcio inglese, quest’oggi si è spento all’età di 85 il fratello di Bobby Charlton, John, ma per tutti Jack. La sua carriera da calciatore è legata indistintamente ai colori del Leeds, di cui fu difensore centrale per vent’anni, dall’inizio degli anni ’50 al 1973, con cui vinse un campionato, una FA Cup, una Coppa di Lega, una Supercoppa e due coppe delle Fiere. Ha fatto parte anche della nazionale inglese che vinse l’unico Mondiale della sua storia, quello del 1966. Da allenatore, dopo le esperienze sempre in Inghilterra con Middlesbrough, Sheffield Wednesday e Newcastle, è con la nazionale irlandese che si toglie le migliori soddisfazioni, tra cui l’arrivo fino ai quarti di Italia ’90, eliminato dagli azzurri. In alto la FOTOGALLERY con alcune immagini della carriera di Jack.