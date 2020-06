“Ma non ti bastano i suoi soldi?”, la fidanzata del calciatore dell’Inter sbotta

Lautaro Martinez è sicuramente uno dei calciatori più chiacchierati degli ultimi mesi. L’attaccante dell’Inter è finito nel mirino dei maggiori club, soprattutto il Barcellona è pronto a fare carte false per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Ma, adesso, dovrà concentrarsi sul finale di stagione in Serie A, con l’obiettivo di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel frattempo, momenti di tensione che riguardano anche la fidanzata: Agustina Gandolfo. La modella è stata attaccata da un tifoso su Instagram: “Non ti bastano i soldi che guadagna il tuo fidanzato?”. Immediata è arrivata la dura risposta: “non guardare se non ti piace, si chiama lavorare deficiente. Potresti provare anche tu”. In basso il tweet, in alto la FOTOGALLERY da urlo della fidanzata di Lautaro.