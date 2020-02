Maglia Inter, le indiscrezioni per la prossima stagione: strisce a zig zag nere su sfondo blu [FOTO]

MAGLIA INTER – L’Inter è reduce dalla sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, 0-1 il risultato dell’andata che lascia comunque possibilità di qualificazione alla squadra di Antonio Conte. I nerazzurri sono pienamente in corsa anche per lo scudetto, il successo nel derby contro il Milan ha permesso di raggiungere la Juventus in vetta considerando la sconfitta dei bianconeri contro il Verona. Nel frattempo arrivano indiscrezioni per la prossima stagione ed in particolar modo sulla nuova maglia. La divisa potrebbe essere a strisce a zig zag nere su sfondo blu. Come riporta Footyheadlines, sito specializzato, il club nerazzurro avrebbe deciso di ispirarsi alla maglia del 2010/2012, che portò i nerazzurri a vincere Supercoppa Italiana, Mondiale per club e Coppa Italia. Le indiscrezioni non sono state ancora confermate. In alto la fotogallery con tutte le immagini.