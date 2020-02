Maglia Italia, svelata la divisa per Euro 2020: le anticipazioni [FOTO e DETTAGLI]

MAGLIA ITALIA – E’ inutile nasconderlo. Il pensiero di tanti italiani è rivolto ad Euro 2020, la squadra di Roberto Mancini si candida ad essere grande protagonista della competizione. Nel frattempo è stata svelata la divisa, la decisione è stata quella di mantenere il design ‘Rinascimento’ anche per la tradizionale maglia azzurra. Le anticipazioni sono arrivate direttamente dal sito Footy Headlines, il colletto ed i bordi delle maniche sono di colore nero. Il collo a V ed i rombi sono invece sul classico azzurro. La Nazionale italiana almeno dal punto di vista ‘estetico’ si prepara a posizionarsi nei primi posti della classifica. Speriamo di confermare anche lo stesso risultato in campo. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.