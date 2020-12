Non solo quella dell’Inter, sono arrivate le prime indiscrezioni anche sulla futura maglia della Juventus per la stagione 2021/2022. Il club bianconero è concentrato sul presente, l’obiettivo è conquistare ottimi risultati in campionato e Champions League. E’ iniziato un nuovo percorso con Andrea Pirlo in panchina, in Serie A non sono mancati i passi falsi ma la situazione è ancora apertissima, in Champions League ha staccato il pass per gli ottavi di finale con il primo posto conquistato.

La maglia della Juventus 2021/2022

Il sito Footy Headlines ha svelato alcune novità relative alla prossima maglia della Juventus. La divisa Adidas dovrebbe riprendere le classiche strisce bianche e nere: potrebbe essere ispirata al decimo anniversario del nuovo stadio dei bianconeri, il tutto sarebbe stato organizzato per una questione di sponsorizzazione. L’annuncio potrebbe arrivare già nei prossimi mesi, la Juventus è pronto a cambiare look. In alto la FOTOGALLERY con tutte le indiscrezioni.