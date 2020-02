“La maglia della Roma pesa, i calciatori non sono all’altezza”, furia in casa giallorossa dopo la sconfitta

Iniziano ad arrivare le prime reazioni dopo la partita di campionato tra Atalanta e Roma, partita dai due volti per la lotta alla qualificazione alla prossima Champions League. Scatto che può risultare decisivo quella della squadra di Gasperini, 2-1 il risultato finale. I padroni di casa passano in vantaggio grazie alla rete di Edin Dzeko su errore di Palomino. Nella ripresa è un’altra Atalanta, prima arriva il pareggio con lo stesso Palomino, poi Pasalic si inventa la rete del definitivo 2-1 con un tiro a giro. I nerazzurri allungano in classifica per il quarto posto, continua il momento difficile della Roma che si trova in piena crisi. Al termine della partita sono arrivate diverse reazioni dal mondo social, non sono mancate le critiche nei confronti della squadra e dell’allenatore. “La maglia della Roma pesa, i calciatori non sono all’altezza”, scrive un utente proprio si Twitter scatenando la reazione di altri tifosi. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi sulla Roma.