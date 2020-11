Miriam Leone si trova in autoisolamento in seguito ad un contatto con un positivo al Coronavirus. La conduttrice è considerata come una delle donne più belle d’Italia, la sensualità rappresenta il suo cavallo di battaglia. Sui profili social è seguitissima, sono infatti tantissimi i fan che apprezzano le qualità fisiche e intellettuali dell’ex modella. L’ultimo scatto ha fatto impazzire i social, Miriam Leone si è fotografata con un maglione aperto in corrispondenza del seno. L’ex Miss Italia mette in mostra le forme, il risultato è veramente eccezionale. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.