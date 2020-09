Lato B in bella vista e foto hot in doccia: la compagna dell’ex Serie A da capogiro [GALLERY]

Uno scatto da capogiro. A mandare fuori di testa i followers questa volta è Majooh Barbeito, compagna dell’attaccante del Siviglia Lucas Ocampos, conosciuto in Serie A per aver militato in Milan e Genoa. La donna ha messo in mostra le sue forme perfette e i suoi muscoli tonici. L’ultima foto sul profilo personale Instagram ha fatto impazzire i fan: mascherina e lato B in bella mostra in doccia. Posa apprezzata da tutti, anche da Ocampos stesso: “Che bellezza”, ha commentato il calciatore. In alto la FOTOGALLERY con gli scatti più bollenti della bella Majooh Barbeito.