Malattia Mihajlovic, il Bologna alla ricerca di un nuovo allenatore: i nomi al vaglio [FOTO]

Paura, apprensione e preghiera per l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, nel cuore della notte la notizia shock che ha sconvolto non solo il Bologna ma tutto il mondo del calcio. L’allenatore dovrà combattere contro la malattia, un male che l’ha colpito, entro le prossime ore comunicherà la necessità di fermarsi ed abbandonare la panchina del Bologna per concentrarsi sulla battaglia più importante. Sinisa Mihajlovic è un guerriero ma adesso dovrà mettere da parte il progetto rossoblu con la speranza di poter tornare al Bologna ma non nel presente e non in questa stagione. Il Bologna dovrà quindi cercare un nuovo allenatore per la prossima stagione, sono diversi i profili al vaglio, sfoglia la fotogallery in alto per tutti i nomi.

