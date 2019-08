Malattia Mihajlovic, le FOTO commoventi del tecnico in panchina [GALLERY]

MALATTIA MIHAJLOVIC – Si sta giocando la prima giornata del campionato di Serie A, tante partite serali che hanno regalato emozioni già nei primi minuti. Ma tutte le attenzioni sono ricolte a Verona dove si sta giocando la partita dell’Hellas contro il Bologna, sorpresa clamorosa, in panchina c’è Sinisa Mihajlovic. L’allenatore sta lottando contro la leucemia, il tecnico sta lottando come un leone e la decisione di seguire la squadra è davvero clamorosa. La risposta della squadra è stata veramente importante, vantaggio dopo pochi minuti grazie alla rete siglata da Sansone su calcio di rigore. In alto al fotogallery con le immagini di Mihajlovic che sta lottando contro la leucemia.

“E’ stata una sorpresa incredibile, siamo rimasti scioccati perché non ce l’aspettavamo, ancora una volta ha dimostrato la sua forza, non ci sono parole, siamo rimasti colpiti e contenti che sia qui per la prima”. Il centrocampista del Bologna, Andrea Poli, commenta così la decisione del tecnico.