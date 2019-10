Malattia Mihajlovic, l’allenatore torna in panchina: tutte le FOTO del serbo

MALATTIA MIHAJLOVIC – Si stanno giocando le partite delle 15 valide per la 7^ giornata del campionato di Serie A, non sono mancate le emozioni nei primi 45 minuti. In particolar modo tutte le attenzioni sono rivolte a Bologna con la partita tra i rossoblu e la Lazio. Nei primi minuti botta e risposta tra le due squadre con il vantaggio siglato da Krejci su perfetto assist di Orsolini e la reazione immediata della squadra di Simone Inzaghi con la rete del solito Immobile. E’ tornato in panchina l’allenatore Sinisa Mihajlovic, il serbo sta lottando come un leone contro la leucemia, grandi appulsi da parte dei suoi tifosi. In alto ecco la fotogallery con tutte le immagini di Mihajlovic.