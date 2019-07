Malattia Mihajlovic, la reazione del web dopo la notizia che ha sconvolto il mondo del calcio [FOTO]

Il mondo del calcio è sconvolto per la notizia della malattia di Sinisa Mihajlovic, ora da diverse ore rimbalzano notizie sulle condizioni dell’allenatore del Bologna che molto probabilmente sarà costretto a lasciare la panchina del Bologna per curarsi. Molto probabilmente l’allenatore comunicherà la decisione nella giornata di sabato o in conferenza stampa oppure tramite un comunicato ufficiale. Si tratta di una notizia sconvolgente di un allenatore che era entrato nel cuore dei tifosi del Bologna, dopo l’arrivo era stato protagonista di un percorso impressionante fino alla salvezza. Adesso dovrà fermarsi per vincere la battaglia più importante. In alto la fotogallery con le reazioni del web.