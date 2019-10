Malattia Vialli, la reazione dei tifosi dopo le FOTO pubblicate: l’ex attaccante lotta con il tumore al pancreas

MALATTIA VIALLI – Nelle ultime ore sono state pubblicate delle foto di Gianluca Vialli che hanno preoccupato i tifosi del mondo del calcio legati alle prodezze dell’ex calciatore della Juventus e della Sampdoria. Vialli sta lottando contro la malattia, Gianluca ha scoperto di avere un tumore al pancreas e sta ancora continuando le cure. Gli ultimi giorni sono stati intensi per l’ex calciatore, prima la trattativa per la cessione della Sampdoria, alla fine non è stato raggiunto l’accordo con il presidente Ferrero poi un nuovo importante incarico, sarà infatti l’ambasciatore degli azzurri ai prossimi Europei del 2020. Nel frattempo il mondo del calcio ha deciso di unirsi, nelle ultime ore sui social sono arrivati tanti messaggi di sostegno per Gianluca Vialli. Sfoglia la fotogallery in alto.