Attimi di paura per il centrocampista del Tottenham Dele Alli, ieri in spiaggia a Mykonos colpito da un malore. Il calciatore ha perso i sensi ed è stato trasportato a braccia da due uomini. Per fortuna nulla di grave. E’ ‘The Sun’ a darne notizia. In alto, la FOTOGALLERY con tutte le immagini al momento del collasso.

Paura Dele Alli, malore in spiaggia: perde i sensi, viene portato via a braccia