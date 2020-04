La mamma di Zaniolo fa impazzire tutti in bikini: “vieni alla Juve” [FOTO]

Il calciatore della Roma Zaniolo è stato molto sfortunato, nel miglior momento di forma ha dovuto fare i conti con un gravissimo infortunio. La buona notizia è che potrà partecipare al prossimo Europeo con l’obiettivo di essere un grande protagonista, anche con la maglia giallorossa può togliersi importanti soddisfazioni. Francesca Costa, la mamma del calciatore è molto seguita dai social, in particolar modo non è passata inosservata una foto scattata a bordo piscina. La forma fisica è veramente invidiabile: “Se non viene Nicolò alla Juve, almeno vieni tu!”, scrive un fan su Instagram. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le immagini di Francesca Costa.