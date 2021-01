Continua la querelle che riguarda la vita privata di Nicolò Zaniolo. Negli ultimi giorni è stata confermata la notizia della gravidanza di Sara Scaperrotta, l’ex fidanzata del calciatore della Roma, il giallorosso adesso fa coppia fissa con Madalina Ghenea. Il talento del calcio ha dovuto fare i conti con due gravissimi infortuni, nel periodo migliore della sua carriera è stato costretto a fermarsi. Adesso sta provando a recuperare, avrà bisogno ancora di tempo.

La mamma di Zaniolo sulla vita privata del calciatore

Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo ha provato a fare un pò di chiarezza sulla vita privata del figlio. Intervenuta ai microfoni di Radio Radio ha raccontato: “È scoppiato un polverone, e volevamo mantenere il silenzio. Vogliamo agire per vie legali sulla fantomatica zia che ha rilasciato alcune dichiarazioni contro mio figlio. Nicolò non ama fare gossip, noi volevamo mantenere un’altra linea. È assurdo dire che noi non siamo stati vicini a nostro figlio”.

“È disgustoso e disumano dire che noi abbiamo Sara cacciato di casa, noi l’abbiamo trattata come una figlia. Il giorno che noi siamo scesi da La Spezia, quando ci ha detto che la ragazza era incinta, Nicolò era disperato e aveva bisogno di noi, ci ha chiamato piangendo. Mio figlio aveva capito di non essere più innamorato di lei: Sara era pronta per uscire di casa, abbiamo parlato tranquillamente con lei e le avevo proposto di andare insieme dal ginecologo. Lei mi prima detto di sì, poi ha risposto di voler andare da sola e da quel giorno non l’ho più sentita. Il giorno seguente è venuta a casa di Nicolò a prendere le cose col padre e col fratello, ma è normale che sia andata via di casa perché l’appartamento è di mio figlio. Poi Sara ha bloccato Nicolò su WhatsApp”.

Infine conclude: “Nicolò vuole preoccuparsi del figlio, vuole mantenerlo e dargli l’affetto di un padre. I due ragazzi non hanno gestito al meglio questa situazione. Non è vero che abbiamo cambiato casa per scappare da Sara. Io e mio marito non siamo d’accordo sulla frequentazione che sta avendo con Madalina Ghenea. In alto la FOTOGALLERY con le immagini della mamma di Zaniolo.