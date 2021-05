Manchester City-Chelsea 0-1, il cielo è sempre più Blues: Havertz regala la Champions League a Tuchel

Si è conclusa la finale di Champions League, non sono mancate le emozioni tra Manchester City e Chelsea. In campo due squadre inglesi che hanno dimostrato di essere in grandissima forma, bellissimo lo spettacolo sugli spalti con il ritorno dei tifosi allo stadio. La squadra di Guardiola non è riuscita a bissare la vittoria della Premier League, è grande delusione per i Citizen che non hanno sfruttato la maggiore qualità dal punto di vista tecnico.

La squadra di Tuchel ha dimostrato di essere veramente concreta. Nel primo tempo subito una tegola per il Chelsea, l’infortunio di Thiago Silva è stato pesantissimo. A passare in vantaggio sono proprio i Blues grazie ad un gol di Havertz. Nella ripresa Guardilola si gioca le carte Gabriel Jesus, Fernandinho e Aguero ma deve fare i conti soprattutto con lo scontro di De Bruyne con Rudiger, il calciatore del City è costretto a lasciare il campo. Il Chelsea può chiuderla ma non concretizza. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 0-1. La Champions League è del Chelsea. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.